تراند اليوم : شاهد| "جوهرة" ترد على ظهورها في فيديوهات إباحية: "أنا صاروخ"

ظهرت الراقصة الروسية "جوهرة" للمرة الأولى منذ تداول مقاطع الفيديو الإباحية التي تجمعها بشاب مصري يدعى "خالد أحمد".

وجاء ظهور "جوهرة" في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من البرنامج التليفزيوني "الأجرة وراء"، طالبة من جمهورها إبداء الرأي حوله.

وخلال البرنامج الذي تقوم فكرته على استضافة أحد النجوم داخل سيارة ملاكي، ويتخلله فقرات من الرقص على الأغاني المتنوعة تصف الراقصة نفسها بالقول: "أنا صاروخ.. أنا صاروخ"، وهو تعبير شعبي متداول يستخدم في وصف الفتاة الحسناء.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي شهدت مؤخرًا تداول مقاطع فيديو للرقصة مع شاب مصري، قال عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، إن الفيديوهات لهما بالفعل، وإنهما متزوجان منذ فترة، ولكن بعيدًا عن الإعلام.

وأشار إلى أنه لم يقم بأي فعل مشين، وإن الفيديوهات التي تم تداولها كان هدفها توثيق علاقتهما الزوجية ولكن للأسف تم تسريبها بعد قيام أحد الأصدقاء بسرقتها.



