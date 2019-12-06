تراند اليوم : بعد التسريب الإباحي.. "جوهرة": "جسمي مش مثالي وأتمنى الزواج من هذا الفنان"



بعد أن أثارة موجة من الجدل عقب تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب يدعى خالد أحمد، ظهرت الراقصة الروسية "جوهرة" التي تقيم بمصر، في برنامج "الأجرة ورا"، المذاع على "يوتيوب"، لمدة 13 دقيقة، والذي أُدير باللغتين العربية والإنجليزية.

وكشفت الراقصة الشهيرة، عن أمنيتها في الزواج من الفنان المصري أحمد عز، مشيرة إلى أنه الفنان الذي يمكن أن ترتبط به لأنه "فرفوش" ويشبه "جيمس يوند".

وقالت إن سر النجاح هو الإيمان بنفسك، دون الالتفات لأحاديث الآخرين، مؤكدة في الوقت ذاته حبها للرجال، قائلة :" أحب الرجال أكتر من الشوكولاتة".

وتابعت :" جسمي مش مثالي، معملتش أى عملية تجميل، وبتسغرب إزاي البنات بتحط إبر وحقن في وشهم".



