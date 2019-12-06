بالفيديو.. في عيد ميلاد حسناء هوليود الشرق.. أبرز الإستعراضات الفنية لـ شريهان

يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد حسناء هوليود الشرق الـ 54 للفنانة شيريهان، التي برعت في المسرح والإستعراضات، وكانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى فيها، توقفت عن التمثيل بعد اصابتها بالمرض.

برعت في بدايتها في المسرح في

"سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية "شارع محمد علي" أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية اهمها "الطوق والاسورة"، "المرأة والقانون"، "فضيحة العمر"، "عرق البلح"، "ميتفل"، "الحب والرعب" و"خلي بالك من عقلك" وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها "دمي ودموعي وابتسامتي".

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز الإستعراضات الفنية لـ شريهان:

فوازير "حاجات ومحتاجات"

فوازير "حول العالم"

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"افط وانط" من فيلم كريستال

"حمام الهنا" من مسرحية شارع محمد علي

"روزيتا" من مسرحية علشان خاطر عيونك

"بيبه" من فيلم عرق البلح