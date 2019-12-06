الليلة.. عادل العش يحيي حفلًا شعريًا بساقية الصاوي

يحيي شاعر العامية المصرية، عادل العش، حفلًا شعريًا غنائيًا بعنوان "دور جواك على روكسانا" على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء اليوم، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة.

يشار إلى أن ألف العش مجموعة مميزة من القصائد على مدار مشواره الشعرى ومنها "محدش فينا ودور جواك ودهب قشرة".

يذكر أن بدأ بكتابة الأغانى للفرق المستقلة

فى عام 2008 وشارك فى العديد من الحفلات الموسيقية فى ساقية الصاوى وخارجها واتجه إلى كتابة القصائد العامية وأقام عددًا من الحفلات داخل القاهرة وخارجها وصدر له ديوانه الأول بعنوان "دهب قشرة" فى معرض الكتاب 2015.