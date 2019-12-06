فن ومشاهير

تراند اليوم : هنا الزاهد : فهمي كان بيقولي نكت وبيضحكني في الفرح -فيديو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن حفل زفافها من أحمد فهمي.

 

وقالت هنا أثناء اللقاء: “كل الأحداث حصلت في شهرين وفي الفرح أنا كنت بتنطط من الفرحة وكنت مبسوطة أوي وكان أحمد بيقولي حاجات بتضحك وإحنا بناخد فوتوسيشن”.

 

Advertisements

وأضافت هنا الزاهد :”أنا كنت مرعوبة في الفرح.. ايه ده أنا بتجوز بجد .. كنت مخضوضة جدًا .. وأحمد كان في البسين يوم الفرح الصبح .. وجه ف الآخر بيقولي أنا عايز أنام اوي مش قادر”.

 

وتابعت هنا، إن حفل الزفاف كان به عدد كبير من الحضور لم تتم دعوتهم بشكل شخصي ولا تعلم من هم.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا