تراند اليوم : مادمتش لحد ياصحبي .. عبرة وعظة ونصيحة من صلاح عبد الله لجمهوره علي تويتر

نشر الفنان “صلاح عبد الله”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، جزءا من قصيدة قصيرة تعبر عن أن الحال لا يدوم.

وتضمن المنشور جزءا من قصيدة كتبها، تقول:

“ياللى انقطع خير بعد ما وصلتلك

ونفشت ريش طيرك أول ما وصلتلك

وكلمتنا من طرف مناخيرك لما وصلتلك

اصحى وصحصح ضميرك وافتكر إن اللى وصلتلك

لو دامت يا صاحبى لغيرك مكانتش وصلتلك

فيما يذكر أن أعمال الفنان الأدبية قد حازت على إعجاب الجماهير، وذلك من خلال إلقائه الدائم لشعره فى البرامج المختلفة.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل “قيد عائلى” الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم “ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد”.