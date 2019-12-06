تراند اليوم : جوهرة فرحانة بجسمها :أيوا أنا صاروخ وبعشق الرجالة

حلت الراقصة جوهرة ضيفة برنامج “الأجرة ورا” مع أدهم غنيم، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة نجم داخل سيارة، ويدور حوار بينهما في الطريق.

وقالت جوهرة، أثناء اللقاء إنها لم تقم بإجراء أي عمليات جراحية، في جسدها أو وجهها، وقامت فقط بإجراء مايكرو بلادينج لحاجبيها، كما عبرت عن استيائها من السيدات اللاتي يقمن بإجراء هذه العمليات باستمرار.

كما أكدت جوهرة أنها لا تحلم بالزواج من شاب مصري، وإنها لم تتوقع النجاح الذي حققته في مصر.

وبسؤالها عن تفضيلها للشيكولاته أم الرجال، اختارت الرجال لعدم حبها للشيكولاته، كما قالت جوهرة :”أنا صاروخ” أثناء لعبها لعبة تحريك الشفايف مع أدهم غنيم.