تراند اليوم : إسرائيل تحذف تعزيتها في وفاة شعبان عبد الرحيم

حذفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، اليوم الخميس، تعزيتها في وفاة شعبان عبد الرحيم المطرب المصري الشعبي الذي توفي الثلاثاء الماضي عن 62 عاما بعد وعكة صحية.

وكان الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، على موقع “فيسبوك” قد شارك منشورا جاء فيه: “تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا)”.

وتابعت السفارة: “على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقا صاحب شعبية جارفة… وداعا شعبولا – وليرحمك الله”.

غير أنه لم يمر سوى 18 ساعة على المنشور، حتى قامت الصفحة بحذفه، مساء اليوم الخميس، كما خلت صفحة السفارة الرسمية على موقع “تويتر” من أية تعزية.