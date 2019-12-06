مينا مسعود بطل فيلم “علاء الدين” يعاني من البطالة

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الممثل العالمي من أصول مصرية، مينا مسعود، أنه يعاني من البطالة، منذ خوضه بطولة النسخة الحية لفيلم “علاء الدين”، من إنتاج شركة “ديزني” الأمريكية.

وأشار مسعود إلى أنه لم يتلق تجربة أداء واحدة، منذ عرض فيلم “علاء الدين” في السينمات. وقال في تصريحات لصحيفة “ديلي بيست”: “لقد سئمت من البقاء صامتا حيال هذا الوضع… أريد أن يعرف الناس أن الطريق لم يكن مفروشا بالورود بالنسبة لي بعد بطولتي لفيلم كبير مثل (علاء الدين)”.

وأردف: “يظن الجميع أنني حصدت الملايين، وانهالت علي العروض من بعد طرح الفيلم، ولكن ذلك لم يحصل، إذ لم أتلق أي تجربة أداء واحدة منذ عرض فيلم “علاء الدين”.

وطرح فيلم “علاء الدين” للمخرج جاي ريتشي، في شهر مايو/ أيار، وتجاوز مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

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وعزا مينا مسعود بطالته الحالية إلى افتقاره للخبرة في صناعة السينما والأفلام، فضلا عن تأثره سلبا من المشاركة في فيلم عائلي كبير.

وقال: “أتوقع أن يتم التقليل من قدراتي لفترة طويلة لأنني ممثل شاب، فأنا أمارس مهنة التمثيل منذ 10 سنوات، ولكن الكثير من الناس، يظنون أن فيلم (علاء الدين) هو أول ظهور لي على الشاشة، لذلك أعتقد أنه سوف يتم النظر إلي بهذه الطريقة لفترة طويلة، وسأضطر للعمل من أجل التخلص من هذه النظرة لي”.

من جانبه، علق الممثل الأمريكي، ويل سميث، على تصريحات مينا مسعود، والذي شاركه بطولة فيلم “علاء الدين”، أن “مينا ممثل رائع، ولا يوجد ما يستدعي قلقه”، بحسب مجلة “فارايتي”.

يشار إلى أن مينا مسعود كان نجم حفل افتتاج مهرجان “الجونة” السينمائي الثالث.