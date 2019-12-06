منزل أحلام نادين نسيب نجيم يلقى تفاعلاً كبيراً بين الجمهور – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: بعيداً عن أجواء البلد المُتشنّجة، إختارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الهروب بخيالها إلى منزل أحلامها، وذلك من خلال منشورٍ عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام.

وفي الفيديو الّذي نشرته، يظهر منزل أحلام نادين نسيب نجيم وهو عبارة عن بيت خشبي يقع في غابة إستوائيّة وتحيطه الأشجار بعيداً عن ضجيج المدينة.

وعلّقت نادين نجيم على الفيديو بالقول ” مين عبالو هيك؟ حطولي عنوان مناسب بالتعليقات”، فتفاعل روّاد الإنترنت بكثافة مع المنشور. وعلّق البعض “كم أحتاج إلى هذه الأجواء”، وكتب آخرون “فيلم رعب بالنسبة إليّ، بيت في منتصف الغابة وشتاء وهدوء تام”.

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من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.