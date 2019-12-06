منشور “وداعاً أبو وديع” يُقلق الجمهور.. جورج وسوف بخير

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل بعض روّاد مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً تحت عنوان “وداعاً أبو وديع”، ناشرين معلوماتٍ مغلوطة عن وفاة سلطان الطرب جورج وسوف إثر أزمة قلبيّة. وسرعان ما تمّ نفي شائعة الوفاة الّتي أقلقت جمهور سلطان الطرب، ونقل مقرّبون عن الفنان جورج وسوف أنّه بخير وبصحّة جيّدة. تجدر الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى الّتي تطال فيها شائعات الوفاة سلطان الطرب جورج وسوف.

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