مفاجأة غير متوقعة لياسمين صبري.. شاهدوا رد فعلها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: أثناء تواجد الفنانة ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” فوجئت بأحد العاملين بالجيم يقدم لها هدية عبارة عن بورتريه رسمه لها.‏

ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها الخاص على تويتر، مقطعي فيديو ظهرت فيهما ممسكة بالبورتريه، وهي ‏تسأل العامل “أنت اللي رسمت الصورة دي”، ليجيبها بأنه هو فعلاً الذي رسمها، لتشيد به قائلة: “أنت مطلعني أحلى”، ووعدت الشاب بتعليق البورتريه في منزلها لإعجابها الشديد به، ‏ودعت متابعيها للتواصل معه إذا أرادوا الحصول على رسمة مماثلة.‏

على جانب آخر، تعاقدت ياسمين صبري على مسلسلها لرمضان 2020 “فرصة تانية”، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هاشم، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.

وكانت ياسمين صبري، قدمت دور البطولة المطلقة ‏لأول ‏مرة، ‏في ‏شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل “حكايتي”، ‏وشاركها البطولة وفاء عامر، أحمد ‏حاتم، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني.