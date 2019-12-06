الظهور الأول لمحمد فؤاد بعد الأزمة الصحية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: حرص الفنان محمد فؤاد على طمأنة جمهوره عقب انتشار صور له وهو في غرفة العناية المركزة إثر إصابته بوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، ونشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” مقطع فيديو من داخل سيارته تحدث فيه إلى الجمهور.

وقال فؤاد: “جمهوي الحبيب العزيز، من قلب القاهرة الجميلة ومصر الحبيبة أحييكم وباقولكم فؤش بخير، محدش يقلق، يعني زي الناس اللي بتعيا عادي، إحنا مش أحسن من الناس، الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، أزمة وعدت وكان ربنا هو كبيرنا فيها”.

وتابع: “بطمنكم وأقولكم ربنا ما يوريكم حاجة وحشه أبداً ويمتعكم بالصحة”.

يذكر أن عدداً كبيراً من الجمهور شكك في تعرض فؤاد لأي أزمات صحية وأن الإعلان عن دخوله المستشفى تزامن مع عرض مسلسله “الضاهر”، بعد تأجيل سنوات عدة، وأنه لجأ لهذه الطريقة كنوع من الدعاية للمسلسل.