هل تخوض سوسن بدر تجربة الغناء؟

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة سوسن بدر، على حسابها الخاص في “إنستجرام”، صورة لها داعبت بها جمهورها، حيث ظهرت وهي واقفة في “الاستدويو” كأنها تقوم بتسجيل أغنية، وعلقت قائلة: “متخافوش مش هغني”.

وانهالت عليها التعليقات من جمهورها؛ مطالبين إياها بخوض التجربة، حيث علقت إحدى متابعاتها قائلة: “غني موافقين هما اللي بيغنو أحسن منك في إيه”، وكتبت أخري: “ياست الكل أنتي تعملي اللي أنتي عايزاه”، وقالت ثالثة: “أنا موافقه وعاوزة أسمع”.

وتجسد الفنانة سوسن بدر دور والدة النجم تامر حسني خلال أحداث فيلم “مش أنا”، ومن المقرر تصوير أول مشاهده خلال الشهر الحالي، وهو من قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

ويعقد تامر حسني ومخرجة الفيلم جلسات عمل للاستقرار على باقي فريق العمل، بعدما تعاقدت شركة “سينرجي” وحسام حسني، مع كل من ماجد الكدواني، وحلا شيحة، والفنانة شيرين.