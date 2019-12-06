مايا دياب تُفاجِئ الجمهور بأغنيتها الجديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت الفنانة مايا دياب الجمهور بطرح أغنيتها الجديدة بعنوان "ربع ساعة" عبر المتاجر الموسيقية وقناتها على موقع "YouTube دون سابق إنذار تشويقي. وجديد "دياب" يأتي باللهجة المصرية، وينتمي إلى اللون الشعبي الراقص. علماً أنها من كلمات أحمد الشريف وألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر.

ولقد استخدمت في كليبها تقنية الجرافيكس بإشراف المخرجة كريستال يونس. وهو ما لاقى تفاعلاً سريعاً من المتابعين الذين فوجِئوا بجديدها وبدأوا بتناقله عبر مواقع التواصل بشكلٍ سريع.



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