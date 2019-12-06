شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تريند بعد تصريحاتها المثيرة عن ليلة زفافها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة هنا الزاهد ترنيد جوجل بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلى أمس الخميس فى برنامج "معكم منى الشاذلى" هى وشقيقاتها وتصريحاتها المثيرة للجدل عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمى.

ونرصد تصريحات هنا الزاهد التى اصبحت بسببها أن تكون تريند على جوجل وهى:

1- أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف.

2- لم أر يوم عدل من يوم جوازي.

3- رفضت إلقاء بوكيه الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد " مدام هنا".

4- أحيانا أدخل على موبايل أحمد فهمي وأقوم بتفتيشه للاطمئنان، ولكن حاليا قام بتغيير كلمة السر.

5- فستان فرحى تعرض للقطع، وكنت مبسوطة أوي يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص، واتصدمت لما شوفت إللي نزل من كمية الحاجات، وفستان فرحي اتقطع أول ما دخلت الفرح بس ماحدش حس".

6- أحمد يوم زفافنا قال لي انا عاوز أنام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق.

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7- فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا أعرفهم في حفل زفافى.

8- كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح".

9- شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجى، بسبب شعورى بالوحدة بدون والدتى، وشقيقاتى، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتى الجديدة.

10- وزنى حاليا 49 كيلو بسبب امتناعى عن أكل الدهون، وعملية استئصال المرارة ليست صعبة، ولكن الألم صعب.

وتعتمد هنا الزاهد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس الغير تقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.