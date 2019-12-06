شكرا لقرائتكم خبر عن راندا البحيرى تكشف تعرضها للنصب من منتج ومخرج لبنانى.. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة راندا البحيري لتعرضها للنصب من شخص يدعي أنه منتج ومخرج لبناني، بعد اتفاقه معها على عمل دور فى مسلسل من إنتاجه بأجر بسيط لعدم توافر إمكانيات كبيرة لديه وهو فى بداية مشواره.

وكتبت راندا البحيرى عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تفاصيل الواقعة، محذرة من تكرار التعامل معه، مشيرة إلى أنها أبلغت نقابة الممثلين بمصر بما تعرضت له، حيث كتبت :"منتج لبنانى كلمني و طلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه و إخراجه. و فضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل و إنه باع بيته و عربيته. علشان ينتج المسلسل".

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وتابعت :"كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله. وانا صدقته و وافقت و قولتله مش مشكله. و روحت لبنان صورت. المهم عرفت و انا هناك بالصدفه انه اصلا مش منتج المسلسل. وان المسلسل له منتج أساسي و ان هو بينفذ بس الإنتاج. و اللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهه الإنتاج علي رقم كبير علشان دي ''ممثله'' جايه من مصر''و لازم تأخذ حقها و أجرها. و طبعا ده محصلش".

وأضافت :" روحت و صورت و الأستاذ اداني جزء من اجري بالعافية و مكنش اصلا عايز يديهوملي خالص و خلصت كل المشاهد اللي طلبها مني. و قالي السفريه اللي جايه هديكي الفلوس او هحولهالك علي مصر. وأول ما عمل مونتاج الحلقات و ضمن أنه خلاص مش محتاجني و قفل مسلسله. عملي بلوك و مش عايز يديني اجري ولا حتي احترمني ولا احترم بلدي و لا رد علي".

وأضافت: "كلمت النقابه عندنا في مصر و بلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج و منفذ الإنتاج ده."