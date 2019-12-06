شكرا لقرائتكم خبر عن أصدقاء هيثم أحمد زكى يشيدون مسجدا باسمه.. وأول صلاة به الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عدد من أصدقاء ودفعة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي فى المدرسة بتشييد مسجد يحمل أسمه، وأول صلاة به ستكون الجمعة المقبلة الموافق 13 من شهر ديسمبر الحالى.

وكتبت الفنانة ناهد السباعي صديقة الفنان الراحل، عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :"الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم احمد ذكي... الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمة و يوم 13/12اول صلاة جمعة فيه ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الاعمال و يجعلة في ميزان حسنات هيثم باذن الله بكره في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم و أمواتنا و الأموات جمعيا".

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مسجد هيثم احمد زكي

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي، عن عمر ناهز 35 عاما، منذ حوالى أسبوعين بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.