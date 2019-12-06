شكرا لقرائتكم خبر عن وودى هارلسون وجوستين ثيرو أبطال مسلسل The White House Plumbers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود كل من النجمين وودى هارلسون وجوستين ثيرو إلى إحدى منصات العرض الرقمى فى مسلسل جديد سيطرح تحت اسمThe White House Plumbers، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".
وسيقوم الثنائى بدور البطولة والإنتاج التنفيذى لـ The White House Plumbers ، الذى يركز على هوارد هانت، وج. جوردون ليدى، اللذين خططا لعملية السطو Watergate، التى أسقطت فى النهاية رئاسة ريتشارد نيكسون.
المسلسل الجديد سيروى القصة الحقيقية لكيفية الإطاحة بالمدبرين السياسيين لنيكسون، والعقوبات التى ارتكبها Watergate بطريق الخطأ للرئاسة التى كانوا يحاولون حمايتها، يعتمد العرض جزئيًا على السجلات العامة من الحقبة وجزءًا من كتاب النزاهة من تأليف إيجل وماثيو كروج.
يأتى المسلسل المكون من خمس حلقات من كتاب مسلسل Veep، والمنتجين التنفيذيين Alex Gregory و Peter Huyck.
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