منتج يهدد بمقاضاة غادة عبد الرازق.. قادته إلى الانتحار

متابعة بتجــــــــــرد: نشر المنتج عادل رضوان، على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك”، منشوراً أعلن فيه أنه قرر مقاضاة الفنانة غادة عبد الرازق، لإخلالها ببنود العقد الذي كان قد أُبرم بينهما منذ عامين بشأن قيامها ببطولة فيلم “رؤية”.

وأوضح رضوان، أن غادة، بدأت بالفعل في تصوير مشاهد من الفيلم، إلا أنها سرعات ما تراجعت واعتذرت عن استكماله، وذلك من دون أن تُعيد المبلغ المالي الذي حصلت عليه كجزء من أجرها في الفيلم.

وأكد أنه تعرض لخسارة مادية فادحة تسببت في تعرضه لأزمة مالية كبيرة، دخل على إثرها في حالة اكتئاب دفعته للتفكير في الانتحار، إلا أنه قرر الانعزال عن العالم كله لمدة خمسة شهور درس فيها أساسيات الكتابة والإخراج، وكانت النتيجة كتابته لفيلمين، تم بيع واحد منهما لشركة “الريماس”، بالإضافة إلى أنه عاد للعمل في مجال الإعلانات مرة أخرى، وسدد كل مديونياته التي كانت تقدر بنصف مليون جنيه، وأسس مشروع Cairo Time، الذي يعمل به أكثر من 50 مذيعاً ومذيعة في الوقت الحالي.

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وأكد أن هذه الفترة ساعدته على تخطي الأزمة وغيرت فيه الكثير، واستطاع بفضلها أن يعرف كل شخص على حقيقته، ولذلك قرر بعد عامين من بدء المشكلة، أن يوكل محاميًا ليتولى عمل كل الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد حقه من غادة عبد الرازق.

يشار إلى أن غادة عبد الرازق، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2019 من خلال مسلسل “حدوتة مرة”، وشاركها فيها مجدي كامل ومحمد شاهين وأحمد صفوت.