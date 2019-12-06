متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها بعدما نشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة لها لفتت أنظار عدد كبير منهم. وظهرت فيها مرتدية فستاناً مكشوفاً عند الصدر وأحدثت ضجة بالتعليق عليها: “أنا لا أصلح للمعاناة أنا جاية ع الدنيا أتدلع”. كما أرفقتها بتعليق آخر وكتبت: “أسكوزمي بقي أنا شكلي كده اتحسدت”. وتراوحت التعليقات بين معجبين بطرافتها وحبها للحياة وبين من انتقدوها بطريقة لاذعة. كما أعرب آخرون عن استغرابهم ظهورها بهذا الشكل بعد مرور مدة قصير على وفاة شقيقتها. ويشار إلى أن الفنانة لم تحضر عزاء الأخيرة وهو ما بررته من خلال حسابها على “فايسبوك” حيث أشارت إلى أن السبب هو الحزن الشديد والتعب بعدما أمضت مع الراحلة مدة طويلة في المستشفيات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها عن عزاء شقيقتها.. فيفي عبده ترفض الحزن وتصدم الجميع بما فعلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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