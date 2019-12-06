متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لمواطنها الفنان القدير عبد القادر مطاع بعد انتشار أخبار عن وفاته.
وأعربت عن أسفها لتناقل مثل هذه الأخبار وكتبت: “تلقيت الكثير من الاتصالات والرسائل على إن الفنان القدير عبد القادر مطاع لازل حي يررزق الله يطول بعمره”.
وأضافت: “اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة والله يشافي ويعافي هذا الفنان الذي أعطى الكثير فالساحة الفنية المغربية”.
وختمت: “ارحمونا من الأخبار الزائفة والإشاعات”. وفي المقابل نقل موقع “هسبرس” المغربي عن مقرب من الفنان نفيه خبر الوفاة.
وجاء هذا على أثر إعلان المذيع رشيد العلالي ذلك من خلال صفحته على “فيسبوك” وهو ما كشف الفنانان حاتم عمور وبدر سلطان عدم صحته أيضاً.
ويشار إلى أن الفنان القدير عانى في السنوات السابقة من مشاكل صحية انتهت بفقدانه البصر.
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة غاضبة ومستاءة.. “ارحمونا من الأخبار الزائفة والشائعات” ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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