لأول مرة.. إنستجرام تطلب إدخال السن أثناء إنشاء حساب جديد

متابعة بتجـــــــــرد: أخيراً وبعد نحو 10 سنوت على انطلاقة منصَّة إنستجرام لتبادل ونشر الصور، أصبح بإمكان المستخدمين الجُدد، تحديد أعماراهم أثناء إنشاء حساباتهم على إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك.

ووفقاً لمصادر مختلفة، قالت المنصَّة، إنها منذ تاريخ أمس الأربعاء 4 ديسمبر، طُلِبَ إدخال عمر المستخدم ضمن البيانات التي يُدخلها أثناء عملية إنشاء حساب جديد.

13 سنة أقل عمر لحسابات إنستغرام

وتأتي الخطوة الجديدة ضمن خطط تستعد لها المنصَّة، لتطوير تجربة المستخدم معتمدة على العمر، وتم تحديد 13 سنة ليكون أقل عمر يمكن للمستخدم أن يحدده.

وأكدت المنصَّة أن هذا الإجراء الجديد، من شأنه أن يساعد إنستجرام على زيادة جمهور المنتجات المقيّدة بحسب العمر، مع تجنب استهداف مثل هذه الإعلانات للأطفال.

وأوضحت إنستجرام أن الإعلانات لم تكن السبب خلف قرار تغيير سياسة الأعمار لديها.

مشيرة إلى أن تزويدها بالعمر، يساهم في مساعدتها على أمن وسلامة المراهقين، وتوفير تجربة مريحة تُناسب احتياجات أعمارهم، كما يتم استخدام بيانات الميلاد في إنشاء تجارب مُصصمة بشكلٍ مُخصص.

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ومن أبرز خصائص الإضافة الجديدة، أنها لن تكون مرئية، أي أن إنستغرام لن يسمح للآخرين بالتعرُّف على عمرك، لكن إذا كنت تربط حساب فيسبوك الخاص بك بحساب إنستجرام، فسيظهر عمرك المدوّن على فيسبوك. ويأتي ذلك تعزيزاً لمنع انتهاك حقوق الطفل أثناء استخدام التطبيق الأشهر في عالم الصور حول العالم.

تغريم تيك توك

جدير بالذكر أن منصَّات التواصل الاجتماعي الكبيرة مثل فيسبوك وسناب شات وتيك توك، تطلب من المستخدمين القيام بإدخال تواريخ ميلادهم أثناء عملية إنشاء حساب جديد.

وقامت منصَّة تيك توك بتصميم تطبيقاً مُصغراً من تطبيقها الأساسي، يكون منفصلاً عن تيك توك، وليكون مُخصصاً للأطفال، ومن أهم ميزاته، هي عدم القدرة على نشر مقاطع فيديو، أو حتى التعليق على المنشورات.

وقد اتخذت تيك توك هذه الخطوة، بعد اتهامها باختراق قانون حماية الطفل، والذي على أثره تغرّمت نحو 5.7 مليون دولار من لجنة التجارة الفيدرالية.

وكانت إنستجرام أعلنت الشهر الماضي، عن بدء إخفاء الإعجابات، لتشمل مستخدميها في جميع أنحاء العالم، بهدف التقليل من الشعور بالمنافسة على الخدمة.