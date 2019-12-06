متابعة بتجـــــــــــرد: قدم برنامج “عرب وود” على قناة روتانا، أهم الأرقام في حياة الفنانة ديانا حداد. وكان من أهمها، أنها تبلغ من العمر 43 سنة، واكتشفت موهبتها الغنائية في عمر الـ 8 سنوات، وتخرجت من الجامعة الأمريكية في عام 1992.
ويبلغ عدد سنوات زواج الفنانة حداد 13 سنة، وعدد أبنائها 2، ولها من الألبومات 15 ألبوم غنائي.
وبلغت عدد النسخ المباعة من أول ألبوم لها 200 ألف نسخة، أما عدد أغانيها المصورة 52 كليب، وشاركت في 51 مهرجان طوال حياتها الفنية.
وعدد المسلسلات التي غنّت تتراتها 4 أعمال درامية، وحصلت على 21 جائزة فنية.
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