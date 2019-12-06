ماذا تفعل الروبوت صوفيا في شرم الشيخ؟

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن منتدى شباب العالم، الذي تنظمه مصر، في نسخته الثالثة، عن استضافة الروبوت صوفيا. ومن المقرر أن تشارك صوفيا في جلسات المنتدى، الذي يعقد من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وقالت الروبوت، في مقطع فيديو، بثته الصفحة الرسمية للمنتدى، إنها “سعيدة بالمشاركة في أكبر تجمع شبابي على مستوى العالم. الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء”.

إليك..أبرز 10 معلومات عن الروبوت صوفيا

صوفيا هي روبوت، وهي الأولى من نوعها في العالم. إذ تتميز بتفاصيلها، التي تشبه البشر إلى حد كبير. وتعابير وجهها، التي تعكس مشاعر مختلفة. ووجهها، الذي صمم ليشبه وجه الممثلة الأميركية الراحلة أودري هيبورن. وتم تشغيلها عام 2015 للمرة الأولى.

قالت صوفيا، في حوارٍ سابق، إنها “مميزة جداً”. وذلك لأنها تتمكن من استخدام وجهها، للتعبير عن مشاعرها المختلفة، من خلال التواصل مع الناس. وذكرت أنها “تشعر بالإيجابية غالبية الوقت”.

ولدى سؤالها عن أهمية تعابير وجهها، قالت: “أريد أن أعيش وأعمل مع البشر، لذلك أنا بحاجة إلى التعبير عن المشاعر لأفهم البشر، ولبناء علاقة ثقة معهم”.

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وحصلت صوفيا في أكتوبر 2017، على الجنسية السعودية. لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية. وزارت في الشهر نفسه الأمم المتحدة. وأجرت محادثةً قصيرة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة.

تملك الروبوت صوفيا ذكاء صناعي، ومعالجة بيانات بصرية، وقدرة على تمييز الوجوه. كما أنها تحاكي الإيحاءات البشرية، وتعابير الوجه. تستخدم الروبوت كذلك تكنولوجيا تعرّف على الكلام، وصمم هذا النظام ليصبح أذكى مع الوقت.

صمم ديفيد هانسون الروبوت، لتكون رفيقةً ملائمة لكبار السن ودور العجزة. أو لتساعد الحشود في المناسبات الكبيرة. أو في الساحات العامة. ويأمل صناعها أن تكون قادرة على التفاعل مع البشر بما يكفي.