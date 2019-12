خطوبة إيما ستون و ديف ماكاري بعد عامين من الارتباط

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر ديف ماكاري، منتج برنامج “Saturday Night Live”، صورةً جمعته بالنجمة إيما ستون. الصورة، التي نشرها ماكاري، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، ظهرت فيها ستون ترتدي خاتم الزواج وتوجهه إلى الكاميرا. فكان ذلك بمثابة إعلان رسمي لخطبتهما، من دون أي تفاصيل أخرى.

وكان الثنائي ارتبطا قبل عامين، تحديداً في نوفمبر 2017. وكان لقاؤهما الأول في نهاية عام 2016، بعد فوز إيما بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “La La Land”. فظهرت كضيفة في برنامج “Saturday Night Live”، وقدمت استعراضاً باسم “wells for boys”، الذي أخرجه ماكاري.

ولم يعتد الثنائي الحديث في مناسبات عامة عن علاقتهما. إذ كانا يفضلان إبقاء الأمور الشخصية الخاصة بهما سراً. حتى أنه لا تفاصيل حتى الآن عن الخطوبة.

وفي أغسطس، العام الماضي، تحدثت إيما عن فكرتها عن الزواج، بمزيد من الوضوح في لقاء صحفي. فقالت إن “رأيها في الزواج وإنجاب الأطفال قد تغير مع نضجها وتقدمها في العمر. فكانت ترفض قبل سنوات فكرة لزواج أو إنجاب الأطفال. أما الآن فالأمر صار ضمن أولوياتها”.

وكانت شائعات الخطبة قد طاردت الثنائي بداية من أبريل الماضي. ما دفع ستون للتوقف عن ارتداء الخاتم الماسي الذي كانت ترتديه، لتعلن بعدها في لقاء تلفزيوني أذيع قبل أشهر أنهما ليسا مخطوبان.

تبلغ إيما ستون 31 عاماً، وظهر حبها للتمثيل وتميزها فيه منذ أن كانت طفلةً صغيرة. وحصلت في عمر الخامسة عشر، على أدوار مسرحية صغيرة. وشاركت في برنامج المواهب “In Search of the New Partridge Family”.

فكان بوابتها للظهور كضيفة في عدد من المسلسلات بعد ذلك. وشهد عام 2010 البطولة السينمائية الأولى لها في فيلم “Easy A”. عام 2017 كانت أعلى ممثلات هوليوود أجراً، بعد النجاح الكبير الذي حققته بمشاركتها في فيلم “La La Land”، الذي فاز بعدد كبير من الجوائز.

وقبل الارتباط بديف ماكاري، ارتبطت إيما عاطفياً بالنجم الشاب أندرو غارفيلد لمدة أربع سنوات. بدأت خلال عام 2011 حين التقيا أثناء تصوير فيلم “The Amazing Spider-Man”.