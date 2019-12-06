أناقة كلاسيكية وعصرية على طريقة عمرو يوسف – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: لسنوات مضت ولغاية اليوم، استطاع الممثل المصري عمرو يوسف، أن يحصد إعجاب ملايين المشاهدين بفضل أدائه المتميّز وأدواره الجريئة.

حضوره اللافت جعل منه واحداً من ألمع نجوم الشاشة الصغيرة، ومن أكثر الفنانين الذين تتصدر أخبارهم صفحات المجلات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو يوسف، الذي يبلغ من العمر 38 عاماً، هو صاحب ذوق كلاسيكي- عصري، يلفت الأنظار في غلب الأحيان بإطلالات أنيقة بالبذلات، وأحياناً أخرى بإطلالات عصرية وكاجوال بالجينز. وهو في كلتا الحالتين، أنيق ومتميّز.

ومع نهاية عام 2019، يطلّ عمرو يوسف على الجمهور، بجلسة تصوير جديدة يتصدّر بها غلاف مجلة Esquire Middle East لعدد شهر كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

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وكشف “يوسف” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي عن صور خاصة من الجلسة التي جاءت بمثابة هدية منه للجمهور. ويظهر في جلسة التصوير، بعدّة إطلالات بعضها كلاسيكية وبعضها الآخر كاجوال، فنالت صوره إعجاب الجمهور، وحصدت آلاف “الإعجابات” والتعليقات عبر حسابه على موقع “إنستجرام”.

على صعيد آخر، تعاقد ​عمرو يوسف​ على دور البطولة في فيلم رعب جديد بعنوان “​بيت شمس​”. العمل سيناريو وحوار محمود دسوقي وإخراج طارق العريان، وذلك بعد نجاحه في فيلم “ولاد رزق” بجزئيه الأول والثاني والذي حقق أيرادات عالية وصلت إلى 100 مليون جنيه.

ويشار الى أن فيلم “ولاد رزق 2” طرح في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى لا يزال، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.