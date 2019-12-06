آر كيلي يواجه اتهاما بالرشوة لتزوير سن امرأة

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وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/12/6 12:47 م بتوقيت أبوظبي
المغني الأمريكي آر كيلي
وجهت السلطات الأمريكية اتهاما للمغني آر كيلي برشوة مسؤول في عام 1994 لتزوير هوية لامرأة، لم يذكر اسمها، وفقا لما أظهرته وثائق الادعاء الاتحادي الأمريكي، الخميس.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، أن كيلي استخدم الهوية المزورة في الحصول على تصريح زواج من المغنية آليا التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 15 عاما.
وقال مدير جولات سابق عمل لصالح كيلي، المحبوس حاليا في شيكاغو بانتظار عدة محاكمات، خلال مقابلات صحفية، إنه اشترى بطاقة هوية مزورة، والتي ذكر بها أن سن آليا 18 عاما، لتسهيل الزواج غير القانوني.
وتزعم التهمة الجديدة، التي تمت إضافتها إلى اتهام بالابتزاز في نيويورك، أن كيلي وآخرين دفعوا أموالاً لموظف حكومي "لتزوير وثيقة هوية" في 30 أغسطس/آب 1994.
وتم الزواج بين كيلي، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 27 عاما، والمراهقة يوم واحد من التزوير، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.
ويواجه كيلي (52 عاما)، وموظفوه اتهامات بالاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات واستدراجهن لممارسة النشاط الجنسي.
وتوفيت المغنية آليا دانا هوتون في حادث تحطم طائرة في عام 2001.
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