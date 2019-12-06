نجوم بوليوود الأكثر وسامة في آسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر نجوم بوليوود الرجال قائمة الأكثر وسامة آسيويا في الاستطلاع الذي أجرته مجلة إيست إى نيوز لعام 2019، والتي تتخذ من بريطانيا مقرا لها.

وحصد الممثل هريثيك روشان، صاحب الـ45 عاما، المركز الأول في القائمة كأكثر الرجال جاذبية في آسيا، كما جاء شاهيد كابور في المركز الثاني خاصة بعد الشكل الجديد الذي ظهر به في فيلم كبير سينج، وجاء النجم التلفزيوني فيفيان ديسينا، بطل مسلسل مادهوبالا في المرتبة الثالثة، بينما احتل تايجر شروف المركز الرابع.





ويعد النجم برابهاس هو ممثل التاميل الوحيد الذي ظهر في قائمة أكثر 10 رجال وسامة في آسيا للعام الجاري، وكان آخر ظهور له في السينما بفيلم "ساهو" هذا العام، ويعتبر النجم الأعلى شعبية في جنوب الهند وأفلام التاميل والملقب بالفارس الأسطوري "باهوبالي"، وهو أيضا أول نجم هندي يتم نحت تمثال شمع له في متحف توسو بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

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ويستعد برابهاس لبدء تصوير فيلمه المقبل "جان" ثاني أفلامه في بوليوود والذي سيخرجه رادها كريشنا كومار وتشاركه البطولة النسائية بوجا هيجدي.

وكان هريثيك روشان دخل في عام 2018 ضمن قائمة أوسم 10 رجال عالميا، بعد استطلاع رأي حصل فيه على أعلى الأصوات رغم وجود العديد من نجوم العالم.





