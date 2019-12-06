تعرف على القائمة الكاملة لأبطال "مش أنا" لتامر حسني بعد اعتذار مي عزالدين

استقرت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني، والفنان تامر حسني على اختيار القائمة الكاملة لأبطال فيلمه الجديد "مش أنا"، والمقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

واختارت الشركة عددًا من نجوم الفن، منهم حلا شيحة في أول تجربة سينمائية لها بعد أن اعتزالها الفن، والفنانة سوسن بدر، وشيرين، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، والفيلم سيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.

وكان من المقرر أن تقوم ببطولة الفيلم الفنانة مي عزالدين، لكنها اعتذرت، واستعانت الشركة المنتجة بحلا شيحة بدلًا منها.

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تدور أحداث فيلم "مش أنا" في قالب كوميدي اجتماعي، حيث يتعرض تامر حسني لمرض، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف مرضه، ويذهب لأحد الأطباء ليعالجه بمساعدة أصدقائه.

يذكر أن تامر حسني كان ينتظر عرض فيلمه "الفلوس" خلال موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل العرض، يشار إلى أن الفيلم من ‏بطولة زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، و‏نانسي صلاح، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد‏المعطي، ومن ‏إخراج سعيد ‏الماروق‎.‎

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