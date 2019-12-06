تعرف على سر خلاف فايزة أحمد مع "العندليب" في الذكرى الـ 89 لميلادها

تحل اليوم الذكرى الـ89 على ميلاد الفنانة الراحلة فايزة أحمد، التي كانت ولازالت تمتعنا بفنها الراقي الجميل.

فايزة أحمد ولدت لأب سوري في صيدا بلبنان، ونشأت وعاشت بداية حياتها في دمشق، ثم تقدمت للإذاعة السورية لاختيار المطربين لكنها لم توفق في البداية.

سافرت بعدها إلى حلب وتقدمت لإذاعة حلب ونجحت وغنت وذاع صيتها، فطلبتها إذاعة دمشق وعادت لتكمل مسيرة نجاحها وتدربت على يد الملحن محمد النعامي ونجحت، وأصبحت مطربة معتمدة في إذاعة دمشق وأدت بعض الأغنيات.

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بعد ذلك سافرت من سوريا إلى العراق، والتقت الموسيقار العراقي رضا علي الذي كتب كلمات وألحان مجموعة أغانيها باللهجة العراقية، إلا إنها لم تذكر اسمه خلال مسيرتها الفنية.

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ثم سافرت من سوريا إلى مصر، وهناك تقدمت للإذاعة المصرية في القاهرة، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن، وبدأت بعدها مشوارها الفني.

وصرحت فايزة أحمد في لقاء نادر مع الفنان سمير صبري، أنها كانت تعرضت لشائعات متكررة عن خلافها مع العندليب عبد الحليم حافظ، وأوضحت أنها لا تستطيع الغضب منه، لأنه كان لديه قدرة على احتواء الموقف بذكاء.

وكان من ضمن هذه المواقف عندما كانت ستقوم بتقديم أغنية أسمر يا أسمراني في فيلم الوسادة الخالية، وفوجئت بظهور شخصية أخرى، وعندما عاتبت حليم، أكد لها أنه رفض ظهورها بدور صغير في الفيلم، وأنه يمكن إزالة هذا الجزء من الفيلم تماما، وأنهى الموقف في الحال.

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