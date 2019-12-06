شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مبدئى .. ياسر جلال ومى عمر يبدآن تصوير " الفتوة " 12 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة سينرجى موعدا مبدئيا، وهو 12 ديسمبر الجارى، لإنطلاق تصوير مسلسل "الفتوة" بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، حيث تجمع المشاهد الأولى بين كل من ياسر جلال ومى عمر فى الديكور الأساسى للعمل، الذى تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامى.

وفى السياق ذاته أوشك المسلسل على اكتمال صفوفه، بعدما تعاقدت الشركة مع كل من النجوم دياب، رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية .

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يذكر أن النجم ياسر جلال قد مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى العام الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.

يشار إلى أن مى عمر قدمت آخر أعمالها مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وشارك فى بطولته هادى الجيار، محمد ممدوح، ريم سامى، كريم عفيفى، صفاء الطزخى، وأخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى .