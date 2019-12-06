محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تحل اليوم 6 ديسمبر، ذكرى الممثل والمطرب والملحن إسماعيل شبانة، شقيق العندليب عبد الحليم حافظ المولود في قرية الحلوات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في 6 ديسمبر عام 1919.
نرصد لكم في التقرير التالي معلومات عن الفنان إسماعيل شبانة:
- حصل على دبلوم معهد الموسيقى والمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1950.
- عمل مدرس موسيقى بالمعهد العالي للموسيقي وقد قدم العديد من الأغاني بالإذاعة المصرية كان منها (يا سلام لو كنت تعرف قد إيه بفرح بقربك).
- بدأ إسماعيل شبانة في السينما من خلال فيلم (ظلموني الناس) عام 1950 والذي شارك فيه بالغناء.
- شارك بعدها في عدة أعمال منها مسرحية (سيد درويش) عام 1965.
- شارك بالغناء في فيلم "الأرض الطيبة" بطولة مريم فخر الدين وكمال الشناوي.
إسماعيل شبانة
- تزوج من ابنة الشاعر الكبير أحمد صبرة.
- وافته المنية يوم الخميس 28 فبراير عام 1985، بعد 8 سنوات من وفاة شقيقه عبد الحليم حافظ في عام 1977.
كانت هذه تفاصيل خبر توفي بعده بـ 8 سنوات.. من هو إسماعيل شبانة شقيق عبد الحليم حافظ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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