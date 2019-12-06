تراند اليوم : ملكة جمال سوريا تتسبب في سجن ممثل مصري معروف

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر ـ إحدى ضواحي القاهرة ـ قد حكمت بتأييد حكم حبس الممثل المصري أحمد عبد الله محمود ، عامين ، لاتهامه بخيانة الأمانة مع طليقته الفنانة والمذيعة السورية سارة نخلة ، والتي حصلت على لقب ملكة جمال سوريا في العام 2015 ، وذلك بعدم الوفاء بإيصال أمانة موقع منه لها .
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد حكمت غيابيا بحبس الممثل المصري ، وهو أيضا نجل الفنان المصري المعروف عبد الله محمود ، وهو ما طعن عليه محاميه ، لكن محكمة جنح مستأنف رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق بحبسه عامين .
وكانت شبكات التواصل الاجتماعي قد شهدت ملاسنات واتهامات متبادلة بين الطرفين ، ووصلت الخلافات إلى ساحة المحاكم .