تراند اليوم : الأمن المصري يلاحق ممثلاً شهيرًا لحبسه في تهمة مخلة بالشرف...

قالت مصادر أمنية، إنه سيتم تنفيذ الحكم بحبس الفنان الشاب أحمد عبدالله محمود بعد صدور حكم نهائي بتهمة "خيانة الأمانة" في دعوى رفعتها طليقته ضده.

وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر أمس الأول بتأييد حبسه لمدة عامين، بعد أن أدانته بعدم سداد "إيصال أمانة" لطليقته الممثلة السورية سارة نخلة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر – لم تسمها – إنه سيتم تنفيذ الحكم عقب تسلم الصيغة بشأنه لكونه نهائيًا وواجب النفاذ، وأشارت إلى أنه لم يتبق أمامه سوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية لنظر الطعون على الأحكام القضائية).

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس "أحمد عامين بتهمة "خيانة الأمانة"، وعدم سداد "إيصال أمانة"، لكنه تقدم بـ"معارضة استئنافية" على الحكم، في 27 نوفمبر الماضي.

Advertisements

إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة، فأصدرت المحكمة بتأييد الحكم السابق صدوره، ليصبح نهائيًا واجب النفاذ.

وقال محامي محمود، إنه تنحى عن الدفاع عنه منذ شهر، "لأسباب شخصية".

يشار إلى أنه كانت هناك دعاوى متبادلة بين الممثل الشاب وطليقته أمام المحاكم، وقد برأته المحكمة من تهمة الاعتداء عليها بالضرب. بينما برأت الممثلة السورية من الاعتداء بالضرب على والدة طليقها.