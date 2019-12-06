تراند اليوم : فنانة مصرية : من يستخدم كلمة "عانس" لازم يتقتل...

هاجمت فنانة مصرية شهيرة إحدى المطربات في فيديو انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي ، على خلفية حديثها عن "العوانس" بصورة اعتبرت غير لائقة ومهينة للنساء .

وقالت الفنانة المصرية "شيرين رضا" ، وهي طليقة المطرب الشهير عمرو دياب ، أن "من اخترع لفظ عانس لازم يتقتل ، لأن دي قلة أدب" ، معتبرة أنه يمثل إساءة كبيرة للمرأة التي قررت اختيار مسار مختلف عما يراه المجتمع .

وكانت المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب ، قد أثارت زوبعة في العاصمة السعودية "الرياض" قبل أسبوع ، عندما تحدثت مع الجمهور أثناء حفلتها قائلة : "المرة اللي فاتت زعلوا لما قلت إن الستات تسمع كلام الرجالة ، طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارفة ايه اللي مزعلهم ، أكيد دول شوية عوانس" .

واعتبر معلقون على منصات التواصل الاجتماعي أن رد الفعل العنيف من شيرين رضا كان تعليقا على تصريحات المطربة شيرين .