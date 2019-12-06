أطلقت الجهة المنتجة لمسرحية ” علاء الدين ” الملصقات الدعائية الرسمية الأولى لـ ” المسرحية ” ؛ تمهيدًا لعرضها في موسم الرياض الترفيهي خلال الشهر الجاري. والمسرحية من بطولة الفنان أحمد عز الذي يجسد دور ” علاء الدين ” والفنانة تارا عماد التي تجسد دور ” ياسمينا ” ، ومن إخراج مجدي الهواري.

ويؤدي أبطال المسرحية بروفات مكثفة لهم على مسرح ” كايرو شو ” ، قبل السفر إلى المملكة للعرض هناك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: تمهيدا لعرضها في موسم الرياض.. طرح بوسترات مسرحية علاء الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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