تراند اليوم : لأول مرة.. هنا الزاهد تكشف استئصال عضو من جسدها

كشفت الفنانة المصرية الشابة، هنا الزاهد، لأول مرة عن خضوعها لعملية المرارة واستئصالها.‏

وشاركت الزاهد عبر حسابها الخاص على موقع “فيسبوك”، صورة برفقة طبيبها الخاص، الذي شكرته لاهتمامه بها ‏قائلة: “بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل الذي أحبه بسبب المرارة، أريد أن أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معي، وإني كل فترة أكلمه حتى بالليل ودائما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد ‏لله أزلت المرارة”.‏

وتعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل، أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.