شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقى يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل« البرنس » لـ محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى عادل حقي لـ"الخليج 365" إنه يستعد لوضع الموسيقى التصويرية لمسلسل محمد رمضان الجديد " البرنس" من إخراج محمد سامي.

وأضاف "عادل" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح المسلسل في رمضان المقبل لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة داخل أحداث العمل، ويشاركه فى توزيع هذه الأغانى مع الملحن هيثم نبيل.

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"البرنس" اسم نهائى للعمل، الذى يشهد ثانى تعاون بين المخرج محمد سامى والنجم محمد رمضان فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما مسلسل "الأسطورة"، ونال نجاحًا كبيرًا عام 2016، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، هادى الجيار، مى عمر، روجينا، محسن منصور، وعدد كبير من النجوم، وكتب له السيناريو والحوار محمد عبد المعطى، ولذلك قرر الثنائى تكرار التجربة من خلال "البرنس"، الذى يراهن عليه الثنائى بقوة.

يذكر أن آخر أعمال الموزع عادل حقي هي أغنيه النجم تامر حسنى، بعنوان "إحنا جيل جديد"، من كلماته وألحانه فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وأغنية كارول سماحة "إن شاء الله"، والتى طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكى.