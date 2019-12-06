خطوبة إيما ستون لحبيبها بعد عامين من المواعدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة إيما ستون، عن خطبتها على حبيبها النجم ديف ماكاري بشكل رسمي ومفاجئ، من خلال صورة جديدة لهما وكانت ترتدي فيها خاتم الخطوبة.

النجمة العالمية، البالغة من العمر 31 عاما، بدت وهي في غاية السعادة، حيث كانت تضحك من قلبها وهي في احضان خطيبها ديف الذي عبر عن فرحته أيضا بقبولها الزواج منه، واظهرت خاتم الخطوبة الماسي الذي كان بشكل تقليدي ويحمل حجرا ماسيا كبيرا.

كما نشر، خطيبها ديف صورتهما معا بعد ارتدائها خاتم الخطوبة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ووضع علامة القلب عليها، فيما انهالت التعليقات والتهنئة من جمهور النجمة الحسناء غير مصدقين أن نجمتهم المحبوبة سوف تدخل القفص الذهبي عن قريب.

والجدير بالذكر أن الخطيبين ارتبطا عاطفيًا ببعضهما في شهر نوفمبر من عام 2017، عندما تم رصدهما سويًا في ولاية نيويورك الأمريكية، لكنه من المحتمل أنهما قد بدآ المواعدة السرية منذ ديسمبر 2016، عندما استضافها برنامج “Saturday Night Live” الذي يعمل به خطيبها لتكون مقدمة إحدى حلقاته، فإيما من المشاهير الذين يفضلون إبقاء حياتهم الخاصة بعيدًا عن الأضواء.