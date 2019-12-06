شائعات الوفاة تطارد النجوم وسط حالة من الغضب داخل الوسط وآخرهم محمد فؤاد

شهدت الأيام الماضية عددا من الشائعات التي أثارت حالة من الغضب داخل الوسط حول زعم وفاة عدد من النجوم أبرزهم النجم محمد فؤاد الذي دخل أحد المستشفيات في القاهرة إثر إصابته بارتفاع حاد في ضغط الدم، ولكن رغم خروجه وتعافيه وإعلانه عن هذا الأمر إلا أن بعض المواقع الإلكترونية والصفحات على السوشيال ميديا روجت للشائعة التي نفتها نقابة المهن الموسيقية وتجاهلها محمد فؤاد ولم يرد عليها.



شائعات الوفاة طاردت أيضا الفنان هادي الجيار لكن خرج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ليؤكد أن كل ما نُشر حول هذا الأمر غير صحيح وأكد أن الحالة الصحية لهادي الجيار مستقرة وليست متدهورة كما يزعم البعض.

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من أبرز شائعات الوفاة التي طاردت النجوم كانت شائعة وفاة عادل إمام لكن نفاها ابنه رامي بعد نشر مقطع فيديو معه، كذلك فوجئ حسن حسني بانتشار شائعات وفاته ليخرج عن صمته ويعبر عن انزعاجه الشديد من هذه الشائعات.

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