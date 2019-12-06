مصطفى تؤكد خوفها من الحسد بسبب تحدثها عن زوجها

القاهرة - سعيد البحيري
أعربت الفنانة داليا مصطفى عن حبها الشديد لزوجها شريف سلامة، واصفة العلاقة بينهما بـ"الهادئة"، مؤكدة أنهما يبتعدان دائمًا عن المشاكل في مجالهما.
وقالت داليا، إنها تخاف من الحسد، بسبب تحدثها عن زوجها، لأنهما تعرضا للعديد من المشاكل بسبب الحديث عن علاقتهما، خاصة وأنهما لا يصدران أي مشكلة لافتة إلى أن شقيقتها كتبت لها منشور تهيبها من الحسد بعد استضافتها الأخيرة في إحدى البرامج الفنية والتي صرحت فيها بـ"بغسل رجل جوزي بميا وملح" وتصدرت بسبب هذه الجملة قائمة الأكثر بحثًا في جوجل.
أشارت داليا مصطفى إلى أنها كانت لا تخاف من الحسد بشكل عام، لكنها أصبحت تشعر بالخوف منه بسبب تعرضها للكثير من المواقف التي أكدت لها مفعوله، موضحة أنها دائمًا تتحدث عن الطبيعي عند سؤال أحد عن منزلها وزوجها واولادها.
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