رضا تعترف بحبها لزوجها السابق عمرو دياب

أعلنت الفنانة شيرين رضا، أن تحترم طليقها "الهضبة" عمرو دياب.وأضافت شيرين رضا - خلال تصريحات تلفزيونية قائلة: "أنا باحبه وباحترمه، ولو طلب مني حاجة وفي مقدرتي أعملها، أعملها فورا".

وردت شيرين رضا على سؤال بشأن موافقتها من عدمه على مشاركتها مع زوجها السابق عمرو دياب في أي فيديو كليب لو طلب منها ذلك، قائلة: "إنه سؤال افتراضي، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندي".

وأضافت "عمرو دياب أبو بنتي وصديقي وهيفضل طول عمره في حياتي طول عمرنا هنفضل في حياة بعض ، وبحبه وبحترمه، ولو طلب منى اى حاجة ولو في مقدرتي أعملها أكيد هعملها".

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