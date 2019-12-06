الخميسي تؤكد أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي منصة مهمة لتلاقي الثقافات

القاهرة - سعيد البحيري
أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية منصة مهمة لتلاقي الثقافات.
وأعربت "الخميسي" عن سعادتها بالتواجد في لجنة مهرجان للمسرح يقوده الشباب، مشيرة إلى أن الدورة الأولى من المهرجان تفتح أبوابا كبيرة أمام الشباب المسرحيين المتواجدين في المعاهد والفنون المتخصصة.
وتمنت أن تنال الدورة الأولى إعجاب الجميع، مؤكدة أهمية إعادة الروح إلى المسرح وتشجيع الشباب على إحياء المسرح.
وافتتحت فعاليات الدورة الأولى من المهرجان أول أمس الثلاثاء، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بمشاركة 7 دول هي مصر والأردن والمغرب والسعودية والكويت وسلطنة عمان ولبنان.
وتستمر فعاليات المهرجان، الذي يرأسه علاء عبدالعزيز سليمان، مدرس الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حتى يوم الأحد المقبل.
وكرم المهرجان 5 شخصيات ساهمت في إثراء مجال المسرح في مصر والوطن العربي هم: محمد صبحي، وخالد النبوي، وداوود حسين «الكويت»، والدكتور حسن عطية والدكتور عصام أحمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.
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