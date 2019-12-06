سوما تؤكد أن فترة علاجها أبعدتها عن الساحة الفنية

القاهرة ـ كمال المرصفي
قالت الفنانة "سوما" إنها تستعد للعودة على الساحة الفنية، وإنها تجهز لأكثر من عمل غنائي لطرحه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء منها.
وأكدت أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو فترة مرضها ورحلة العلاج حيث قالت: "فترة العلاج عملت مشاكل كبيرة جدًا في وزني وأنا دلوقتي كويسة بس لازم أرجع زي ما كنت لأني مش هينفع أظهر بشكل انا مكونش بيه قبل كده".
يذكر أن أحييت سوما، مؤخرًا حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية ضمن قعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
كما قدمت سوما، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني منها أغنية "أعز صحاب"، و"ده حبيبي"، و"مقدرش أقول"، و"هتروح"، وغيرها من الاغاني.
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