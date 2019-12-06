شكرا لقرائتكم خبر عن اللهجة الصعيدية أخذت العنعنة من قبيلة تميم والتلتلة من بهراء.. إعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتدقيق في لهجة الصعيد بالبحث والدراسة ومقارنة لهجات الصعيد الحالية بلهجات القبائل العربية ومن خلال كتاب لهجات العرب للكاتب الكبير أحمد تيمور باشا نستعرض بعض من أوجه التشابة بين لهجات القبائل العربية واللهجة الصعيدية في التقرير التالي

العنعنة

العنعنة في لهجات العرب هي أن نستبدل الهمزة بعين وهي لهجة قبيلة " تميم " كقولنا أسعلك بدلا من أسألك ، ونقول لع بدلا من لأ وبدل من أقلك عقولك وهي منتشرة في قري ومراكز محافظة سوهاج

التلتلة

التلتلة في لهجات العرب المقصود بها كسر حرف تاء الفعل المضارع وهي لهجة قبيلة " بهراء " كقولنا تعرف بكسر التاء بدلا من تعرف بفتح التاء وكذلك كلمة تعلم بكسر التاء أيضا وهي منتشرة في لهجة أغلب محافظات الصعيد خاصة القرى.

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القطعة

القطعة في لهجات العرب أن تقطع حروف من الكلمة وهي لهجة قبيلة " طيئ " مثل كقولنا يا بلحكم بدلا من يا أبا الحكم أو تقطع الكلمة من أخرها مثل يا بلحكا مع حذف الميم في أخر الكلمة وهي منتشرة غاليا في محافظة المنيا مثل قولهم يا محم بدلا من يا محمد .

وكذلك في حافظة قنا يحذفون نهايات بعض الكلمات مثل " كيف " تصبح " كي " مع حذف حرف الفاء فنقول في جملة " كي الكلام دي "