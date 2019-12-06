- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اللهجة الصعيدية أخذت العنعنة من قبيلة تميم والتلتلة من بهراء.. إعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
العنعنة
العنعنة في لهجات العرب هي أن نستبدل الهمزة بعين وهي لهجة قبيلة " تميم " كقولنا أسعلك بدلا من أسألك ، ونقول لع بدلا من لأ وبدل من أقلك عقولك وهي منتشرة في قري ومراكز محافظة سوهاج
التلتلة
التلتلة في لهجات العرب المقصود بها كسر حرف تاء الفعل المضارع وهي لهجة قبيلة " بهراء " كقولنا تعرف بكسر التاء بدلا من تعرف بفتح التاء وكذلك كلمة تعلم بكسر التاء أيضا وهي منتشرة في لهجة أغلب محافظات الصعيد خاصة القرى.
القطعة
القطعة في لهجات العرب أن تقطع حروف من الكلمة وهي لهجة قبيلة " طيئ " مثل كقولنا يا بلحكم بدلا من يا أبا الحكم أو تقطع الكلمة من أخرها مثل يا بلحكا مع حذف الميم في أخر الكلمة وهي منتشرة غاليا في محافظة المنيا مثل قولهم يا محم بدلا من يا محمد .
وكذلك في حافظة قنا يحذفون نهايات بعض الكلمات مثل " كيف " تصبح " كي " مع حذف حرف الفاء فنقول في جملة " كي الكلام دي "
كانت هذه تفاصيل خبر اللهجة الصعيدية أخذت العنعنة من قبيلة تميم والتلتلة من بهراء.. إعرف الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.