رامي إمام: "عملت نفسي موديل يمكن الدنيا تلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان رامي إمام، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة ظهر فيها كأنه عارض أزياء.
كتب رامي ساخرًا: "إمبارح كنت بحضر فاشون شو رائع، وأول ما خلص لقيت نفسي لوحدي في المكان، بصيت حواليا كده وقلت فرصة أعمل نفسي موديل وأصور نفسي صورة، يمكن الدنيا تلعب بعد كده والواحد يشوف حاله".
يُذكر أن المخرج رامي إمام يواصل تصوير مسلسل "فالنتينو"، مع الفنان الكبير عادل إمام. وهو عمل من تأليف أيمن بهجت قمر.
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