أمير دندن يشوّق الجمهور لأغنية جديدة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شوّق الفنان أمير دندن متابعيه بطرح إعلان أغنيته القادمة بعنوان "عاليمين" تحت اشراف الموسيقي محمد بشار ورامي عرفات اللذين سبق تعامله معهما بأغنية “بدي اياكي”. علماً أنه بدأ بجولته الأميركية التي شملت 5 مدن بإشراف شركة Daou Entertainment. حيث انطلق من مدينة هيوستن في ولاية تكساس التي كانت أولى المحطات التي التقى فيها الجمهور العربي، وأتبعها بحفلاتٍ في فرجينيا ولوس انجلوس ومشيغين، ليختتم الجولة بحفلٍ سيحييه مساء الغد في نيو جيرسي بتاريخ 7 ديسمبر.

ويُحيي "دندن"في فلسطين مهرجان عيد الميلاد في كفرياسيف "كريسماس ماركت" في منتصف الشهر الجاري، ليعود بعدها إلى الولايات المتحدة الأمبركية لإحياء عيد رأس السنة الميلادية في مدينة هيوستن. علماً أنه أحيا حفلاً خيرياً لجمعية أصدقاء جامعة بيرزيت في فندق الكرمل في رام الله في فلسطين والتي تهتم بدعم طلبة الجامعة لإكمالهم دراستهم.

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يُذكر أنه أطلق أغنية باللهجةِ المصرية من كلمات وألحان أحمد الزعيم وتوزيع عادل عايش تحت عنوان “لما تفتكريني"