شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل Locke & Key فبراير المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Netflix بعض الأخبار المثيرة، عن مسلسلها الجديد Locke & Key، حيث أعلنت الشبكة عرض أولى حلقات العمل الجديد في 7 من فبراير المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

استنادًا إلى الروايات المصورة لجو هيل وجابرييل رودريجيز، تتبع الدراما الخارقة أطفال لوك الثلاثة وأمهم أثناء انتقالهم إلى منزل أجدادهم، Keyhouse، حيث اكتشفوا أنه مليء بالمفاتيح السحرية التي قد تكون مرتبطة بوفاة والدهم، وبينما يستكشف أطفال لوك المفاتيح المختلفة وقدراتهم الفريدة، يستيقظ شيطان غامض، ولن يتوقف عند أي شيء لسرقتهم .



locke & key

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مسلسل Locke & Key من بطولة كيفن ألفيس، توماس ميتشل بارنيت، كوبي بيرد، آشا برومفيلد، ليزلا دي أوليفيرا، جريفين جلوك، اريك جريس، كونور جيسوب، إميليا جونز، هاليا جونز، بيتريس جونز، جينيفيف كانج، جاكسون روبرت سكوت، داربي ستانشفيلد، كولتون ستيوارت.

كما كشفت التقارير الأولية أن الموسم الرابع من مسلسل La Casa De Papel، سيصل إلى منصة البث نيتفلكس في يناير من العام المقبل 2020، وفقا لما نشر على موقع " popculturetimes".

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه في 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذي قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص في المدينة، لكي يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسباني المركزي، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذى طابع يُشير إلى التحدي والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".