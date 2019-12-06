صور جديدة لـ"ناتالى إيمانويل" تسترجع رحلتها بمصر فى ختام القاهرة السينمائي

صور جديدة لـناتالى إيمانويل تسترجع رحلتها بمصر فى ختام القاهرة السينمائي

الجمعة 6 ديسمبر 2019

نشرت الفنانة العالمية ناتالى إيمانويل بطلة مسلسل Game Of Thrones، صورا جديدة من فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 41، الذي حضرته أثناء زيارتها إلى مصر قبل السفر إلى أبو ظبى.



وعلقت إيمانويل على الصور: "من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأسبوع الماضى، الفستان من valentino، الذى أعجبنى منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها على ممشى عرض الأزياء".

وكانت النجمة العالمية قد وصلت مصر، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى في دورته الـ 41، فى دارالأوبرا المصرية، وانتهت الجمعة 30 نوفمبر الماضى.

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يذكرأن النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل قد شاركت بدور" ميساندى" في المسلسل الأسطورى Game Of Thrones، والتي تعلق بها الكثير من المشاهدين بسبب براعتها، وإتقانها لـ دورها في العمل.

كما أنها شاركت في سلسلة السرعة Fast And Furious منذ الجزء السابع، الذى طرح في عام 2015، كما أنها ستشارك فى الجزء التاسع المقرر طرحه 2020.

بدأت النجمة العالمية الإنجليزية ناتالي إيمانويل مشوارها الفنى في عام 1990، حيث شاركت في إنتاج الموسيقى النهائية للفيلم الشهير Lion King، وهي في الـعاشرة من عمرها، وفى عام 2002، شاركت فى حوالى 20 عمل، والذى تنوع بين السينما والدراما، كما أن إيمانويل تتميز بالمظهر العصرى للفتيات، حيث الشعر الـ "كيرلى" واللوك الطبيعى، ولدت إيمانويل في 2 مارس من عام 1989، بـ ساوثيند أون سي، في المملكة المتحدة.